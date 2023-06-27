В Волгоградской области воспитательницу детского сада обвинили в избиении ребенка

В Вологодской области воспитательницу детского сада обвинили в избиении ребенка. Об этом сообщает телеканал «360».

По данным источника, инцидент произошел 2 июня. Тогда мальчик отказался спать во время тихого часа, поэтому между ним и воспитательницей возник конфликт. Как сообщает родительница потерпевшего, ребенок «даже дома не спит» в обед.

Мальчик захотел в туалет, сперва женщина не отпускала его, но затем она внезапно схватила ребенка за руку и стащила с кровати. Все это привело к тому, что он ударился головой. Однако на этом воспитательница не остановилась: она отвела воспитанника в уборную и оставила его одного на долгое время в холодном помещении.

Вернувшись домой, мальчик скрыл от мамы детали произошедшего. Правда вскрылась тогда, когда женщине рассказали об инциденте другие родители, ставшие его свидетелем.

«Он ударился головой. У него была шишка на лбу, кровоподтек на правой руке и синячки на ножках. Как он потом говорил, она его в туалете била по ногам», — высказалась мама потерпевшего.

Родительница обратилась в прокуратуру с просьбой провести проверку заведения, однако ей отказали в этом.

На данный момент известно, что воспитательница уволилась из детского садика по собственному желанию.

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