В Омске 16-летняя школьница родила и убила ребенка в номере отеля. Об этом сообщает НТВ.

В одной из гостиниц города при уборке номера был обнаружен мертвый младенец. Следственные действия позволили установить личность подозреваемой — ею оказалась 16-летняя местная жительница.

По данным следствия, девушка намеренно сняла номер, чтобы там родить, после чего лишила жизни ребенка. Покинув отель, она вернулась домой.

Правоохранительные органы задержали подозреваемую в ее доме в пригороде Омска. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство матерью новорожденного ребенка». Расследование продолжается.

Ранее мы писали о том, что россиянин убил полуторамесячного внука на глазах у семьи и скрылся. По версии следствия, 45-летний мужчина разозлился из-за плача ребенка.

Также сообщалось о том, что в Сумарской области мать убила двоих новорожденных детей. Одно из тел обнаружил сосед подозреваемой. Он рассказал, что увидел труп возле своего жилья.