«Труп младенца притащила собака»: в Сумарской области мать убила двоих новорожденных детей

На Украине, в Сумарской области, женщина убила двоих новорожденных детей. Подробности произошедшего приводит зарубежное издание «Страна».

Источник в правоохранительных органах сообщил, что преступление мать совершила еще 8 июня. Однако известно о нем стало только сейчас. Одно из тел обнаружил сосед подозреваемой. Он рассказал, что увидел труп возле своего жилья. «На пороге своего дома обнаружил труп младенца, его туда притащила собака, тело было очень сильно повреждено», - поделился информатор.

После обнаружения страшной находки мужчина незамедлительно вызвал полицию, и уже сотрудники правоохранительных органов отыскали еще одно маленькое тело. Убитые дети оказались близнецами.

На данный момент удалось узнать, что женщина родила малышей в собственном доме, решив не обращаться за помощью к врачам. Когда же они появились на свет, украинка отнесла младенцев в сарай и накрыла их досками. После случившегося ее состояние резко ухудшилось. Сейчас она находится в больнице. Ей грозит наказание по уголовной статье за убийство новорожденных.

Ранее в Екатеринбурге осудили мать, убившую дочь-диабетика. Женщина на протяжении месяца отказывалась лечить ее и колоть инсулин, из-за чего девочка и скончалась.