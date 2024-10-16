Россиянин убил полуторамесячного внука на глазах у семьи и скрылся

В Екатеринбурге 45-летний мужчина убил полуторамесячного внука из-за громкого плача. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

45-летний мужчина вернулся домой около полуночи в разъяренном настроении. Услышав плачущего малыша, он достал его из люльки и начал бить об стену на глазах у жены и детей. Осознав, что спасти внука невозможно, женщина спряталась с наследниками в другой комнате. После убийства россиянин сбежал из дома и спрятался в заброшенном здании. Через несколько часов его нашли и возбудили уголовное дело.

Известно, что ранее мужчина был судим за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и кражу.

Ранее 61-летняя пенсионерка из Чебоксар была недовольна поведением внука и убила его. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что россиянка бросила младенца в туалете и попыталась улететь из Антальи в Москву.