В одном из ресторанов Москвы повар запустил в женщину тарелку и разбил ей голову

В одном из столичных ресторанов повар запустил в женщину тарелку и разбил ей голову. Об этом сообщает РЕН ТВ.

32-летняя жительница Москвы оказалась в больнице с раной затылка и травмой колена. Полицейским она рассказала, что на нее набросился повар в ресторане. Как передает источник, работник заведения поссорился с женщиной, а потом ударил ее ногой в колено и бросил в нее тарелку.

Позже стражи правопорядка выяснили, что потерпевшая нарушила правила пребывания в стране. В отношении женщины составили административный протокол.

Ранее мы писали, что в Новосибирской области 14-летняя девочка-подросток попыталась убить подругу канцелярским ножом. Школьницы отправились на прогулку по лесу и разругались. У 13-летней пострадавшей были изрезаны лицо, шея и голова, но она осталась жива.

Похожий случай был во Флориде. Девушка откусила ухо приятельнице, поскольку посчитала, что та украла ее электронную сигарету и алкоголь.