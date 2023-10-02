Изрезала лицо и шею: школьница набросилась на подругу с канцелярским ножом

14-летняя девочка из Новосибирской области чуть не убила подругу канцелярским ножом. Об этом сообщает Фонтанка, ссылаясь на региональный следственный комитет.

Все произошло 1 октября в дачном поселке. Школьницы решили прогуляться по лесопарку. 14-летняя девочка взяла с собой на встречу канцелярский нож и нанесла 13-летней спутнице несколько ранений. Несмотря на то, что нож попал в жизненно важные органы, семиклассница смогла оказать сопротивление и спасти себя.

Пострадавшую госпитализировали. Как передают в прокуратуре, у школьницы изрезаны лицо, голова и шея. Сейчас жизни девочки ничто не угрожает.

Следственный комитет уже возбудил против 14-летнего подростка уголовное дело по статье о покушении на убийство.

Ранее мы писали, что в Новосибирске девятилетняя девочка упала со стула в школьной столовой и сломала позвоночник. Врачи диагностировали ребенку переломы грудного и спинного позвонков. Родители ученицы считают, что во всем случившемся виноваты преподаватели.