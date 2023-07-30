11:29, 30 июля 2023
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Девушка откусила ухо приятельнице во время ссоры
18-летняя американка откусила ухо соседке во время драки из-за кражи вейпа.
Жительница Флориды набросилась на свою соседку после того, как обвинила ее в краже электронной сигареты и алкогольных напитков.
23-летняя девушка возвращалась домой с вечеринки. В это время 18-летняя американка начала выяснять с ней отношения, обвиняя в краже вейпа и алкоголя. Ссора переросла в драку, в ходе которой американка откусила соседке верхнюю часть уха.
Отмечается, что пострадавшей понадобилась медицинская помощь, девушка доставлена в больницу.
Сотрудники полиции задержали американку. Подробности случившегося выясняются. Обвинение в нанесении пробоев выдвинуто обеим девушкам.
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