Девушка откусила ухо приятельнице во время ссоры

Жительница Флориды набросилась на свою соседку после того, как обвинила ее в краже электронной сигареты и алкогольных напитков.

23-летняя девушка возвращалась домой с вечеринки. В это время 18-летняя американка начала выяснять с ней отношения, обвиняя в краже вейпа и алкоголя. Ссора переросла в драку, в ходе которой американка откусила соседке верхнюю часть уха.

Отмечается, что пострадавшей понадобилась медицинская помощь, девушка доставлена в больницу.

Сотрудники полиции задержали американку. Подробности случившегося выясняются. Обвинение в нанесении пробоев выдвинуто обеим девушкам.

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