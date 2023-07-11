В Новосибирской области восьмиклассника нашли мертвым после ссоры с мамой из-за уборки

В Новосибирской области ученика восьмого класса нашли мертвым после ссоры с мамой. 12-летний школьник на каникулах не хотел убираться, а сидеть в телефоне, но женщина отобрала устройство. Разозлившись, ребенок ушел из дома. Об этом сообщает Life.ru.

По данным источника, все произошло 10 июля в селе Битки. Мать школьника была недовольна тем, что он не помогает ей по хозяйству, а только бездельничает на каникулах. Она забрала его телефон, он обиделся и убежал. Позже его тело обнаружили около дома.

Отмечается, что ребенок воспитывался в благополучной семье. На данный момент сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее мы писали о том, как в Кузбассе женщина убила четырех человек и заставила их детей замывать следы крови. Россиянка отдыхала в гостях у знакомых. Компания пила алкоголь до ночи, а в темное время суток предполагаемая убийца схватилась за нож и зарезала всех взрослых в доме. При этом детей она не тронула и уговорила их сокрыть содеянное.

Еще один случай произошел в Тюмени. Там мать наорала на сына из-за скотча и пригрозила убить со словами «хочу кровь твою». При этом женщина общалась с ребенком во время прямого эфира с подписчиками, видео появилось в Сети.