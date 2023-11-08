В Новосибирской области мужчина сдал машину на металлолом и оказался в суде. Об этом сообщает портал NGS.Ru.

По информации источника, в ноябре 2022 года местный житель сел за руль в нетрезвом состоянии. Уголовное дело не было возбуждено, однако на его авто наложили арест. До решения суда мужчине оставили машину на хранение. В июле 2023 года нарушитель был осужден. Виновному назначили 250 часов обязательных работ. Кроме того, суд конфисковал у него автомобиль в доход государства. Однако приставы не смогли выполнить свою работу: мужчина сдал транспортное средство на металлолом. Сообщается, что на местного жителя завели уголовное дело. За ослушание приговора ему может грозить лишение свободы до 2 лет.

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