Женщина умерла при загадочных обстоятельствах на трамвайной остановке

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства смерти жительницы Екатеринбурга. Труп пожилой женщины обнаружили на трамвайной остановке. По предварительным данным, случившееся не носит криминальный характер, передает Kp.ru.

В Следственном комитете прокомментировали смерть женщины в городе. По информации правоохранителей, труп екатеринбурженки увидели случайные прохожие на трамвайной остановке «Концертный зал имени Лаврова». Это произошло сегодня, 8 ноября, утром. В ходе выяснения обстоятельств случившегося стала известна личность умершей женщины — ей оказалась 69-летняя горожанка.

По факту обнаружения мертвой пенсионерки на трамвайной остановке начата проверка. Труп женщины будет доставлен в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы, чтобы выяснить причину ее смерти.

Ранее в Екатеринбурге женщина умерла при странных обстоятельствах посреди дороги. Она вышла из машины и потеряла сознание.