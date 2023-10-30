«Меня заживо хоронили»: жительница Новосибирска два часа умирала в ожидании скорой помощи

Жительница Новосибирска два часа ждала скорую помощь с адскими болями в животе, но в итоге в больницу ее отвез сосед. Женщина утверждает, что едва не умерла, так как у нее уже начался некроз тканей, а в медицинском учреждении ей сразу же провели операцию. Подробности сообщает Ngs.ru.

Как стало известно со слов сибирячки, в середине августа ей была проведена операция, после которой она около недели повела под присмотром врачей, а после отправилась домой. Однако вскоре ее состояние вновь ухудшилось. Россиянка находилась в полуобморочном состоянии и почти не чувствовала пульс. Тогда она позвонила в скорую помощь и подробно описала им свое состояние. Вызов приняли, вот только машина так и не приехала.

По словам женщины, она звонила врачам три или четыре раза, говорила, что умирает, на что ей отвечали, что все бригады заняты.

«Боль дикая была. Позвонила опять, сказала: «Вы понимаете, я сейчас просто умру. Скажите, что мне делать, что выпить. Помогите мне, если машина не едет». Мне ответили: «Машина в пути». А я уже всё. А меня просто заживо хоронили», - рассказала жительница Новосибирска.

В итоге, потеряв надежду дождаться скорой, она начала беспокоить соседей, которые ее и отвезли в больницу. Женщина уточнила, что при диагнозе, который ей был поставлен, неизвестно, сколько бы она еще продержалась. В любой момент могла наступить смерть.

После выписки из клиники россиянка написала жалобу в администрацию президента. Ответ ей подготовил Минздрав Новосибирской области. В нем сказано, что никаких нарушений в данном случае не было. Вызов был определен как неотложный, да и за время ожидания кареты не было подтверждено ухудшение состояния.

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