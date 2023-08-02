В Новосибирской области 14-летние братья изнасиловали 7-летнего мальчика

В Новосибирской области двое братьев-подростков надругались над семилетним мальчиком. Об этом сообщает издание NGS.ru.

Изнасилование ребенка произошло в конце июля в деревне в Колыванском районе. Пока удалось выяснить лишь то, что пострадавший несовершеннолетний жил неподалеку от 14-летних школьников, подозреваемых в преступлении. Мальчики растут в неполноценной семье – родителей нет, а их воспитанием занимается бабушка.

На данный момент ситуация находится под контролем детского омбудсмена. Другие подробности произошедшего не уточняются. Комментарии в пресс-службе Следственного комитета по Новосибирской области не дают.

Ранее в Нарьян-Маре полиция задержала 22-летнего мужчину, организовавшего «курсы» БДСМ-практик для несовершеннолетних. Россиянин общался с двумя 13-летними девочками и учил их взрослым играм. В том числе он приглашал их к себе домой и показывал, как нужно правильно связывать своего партнера.

Также недавно появились новые детали дела педофила из Анапы, который насиловал девочек в летнем лагере. Выяснилось, что он мог устраивать рейд по детским заведениям.