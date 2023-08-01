Устроил рейд по лагерям: задержанный в Анапе педофил насиловал детей в разных местах отдыха

Пойманный полицейскими мужчина, который подозревается в серии изнасилований, искал и находил жертв в разных лагерях Анапы. В какие именно места отдыха заглядывал педофил — пока неизвестно, передает Telegram-канал Shot.

По предварительной информации, злоумышленник проникал на закрытые территории поздно ночью, а затем приставал к спящим детям. О своей безопасности мужчина позаботился заранее: он знал о вожатых, поэтому предварительно запирал их.

Спугнуть педофила удалось одной из жертв. Одна из девочек, которую выбрал растлитель, громко закричала. В этот момент мужчина испугался всеобщей паники и сбежал. А через некоторое время его уже задержали на территории другого лагеря.

Личность злоумышленника установили. По данным СМИ, им оказался 49-летний житель Воронежской области. Сотрудники правоохранительных органов эту информацию пока не подтвердили. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Ранее в Сети появились подробности массового изнасилования девочек в одном из лагерей под Воронежем. Жертвами педофила стали пять несовершеннолетних. В комнате, где оказался мужчина, находились школьницы возрастом от 10 до 12 лет.