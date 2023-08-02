Учил связыванию и надевал ошейники: житель Нарьян-Мара организовал курсы БДСМ для 13-летних детей

В Нарьян-Маре 22-летний мужчина организовал «курсы» БДСМ для маленьких девочек. На протяжении некоторого времени он обучал 13-летних школьниц различным практикам и демонстрировал им взрослые игры. Однако в итоге полиции все-таки удалось его задержать. Подробности передает Телеграм-канал Baza.

По информации источника, россиянин познакомился с двумя несовершеннолетними и пожелал познакомить их с миром БДСМ. Начиналось все с теории – мужчина присылал в Сети детям различные фото и рассказывал, какие бывают «игрушки» и как ими пользоваться. Но вскоре начались и практические занятия.

Когда общение жителя Нарьян-Мара с подростками вышло за пределы Интернета, девочки стали приходить к нему домой. Там он уже наглядно показывал, как нужно связывать партнера, а также надевал на несовершеннолетних ошейники.

«Занятия» продлились неделю, так как мужчину, отвечавшего за передачу знаний, задержали сотрудники правоохранительных органов. Возбуждено уголовное дело по статье «Развратные действия».

Ранее появились подробности дела о педофиле в Анапе. Стало известно, что злоумышленник насиловал детей сразу в нескольких летних лагерях.