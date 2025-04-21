В Новосибирске женщина погибла в Пасху на кладбище из-за упавшего дерева

В Новосибирске женщина погибла в Пасху. Она пришла в праздник на кладбище, где на нее упало дерево. Подробности сообщает СУ СК России по Новосибирской области.

Отмечается, что 46-летняя россиянка пришла на кладбище в Заельцовском районе города утром 20 апреля. На участке на нее упало большое дерево, из-за чего она получила серьезные травмы, которые оказались несовместимы с жизнью. Женщина скончалась на месте.

По факту гибели жительницы Новосибирска возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ. На данный момент следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. В ходе расследования будет дана оценка действиям должностных лиц, которые отвечают за содержание территории кладбища.

Ранее в Подмосковье обрушился балкон, на котором находились две пенсионерки. Женщины получили травмы. После случившегося их госпитализировали.

Также недавно появились подробности гибели экс-участника «Дома-2» Дмитрия Лукина.