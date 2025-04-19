Драка из-за сценария «Счастливы вместе»: подробности гибели экс-участника «Дома-2» Лукина

Получивший более 50 ножевых ранений экс-участник «Дома-2» Дмитрий Лукин погиб во время работы над сценарием нового сезона «Счастливы вместе». Мужчина и его коллега переборщили с алкоголем и устроили драку.

Подозреваемый в убийстве Лукина, сценарист Станислав Берестовой рассказал Telegram-каналу Mash свою версию событий. Он пояснил, что пришел 13 апреля к Дмитрию домой и предложил отпраздновать Вербное воскресенье.

По словам Берестового, мужчины взяли пиво, водку, закуски и начали обсуждать сценарий для нового проекта. В итоге бывший участник телестройки разозлился на приятеля и кричал матом по телефону на свою девушку. Дмитрий попросил у Станислава 50 тыс. рублей в долг до зарплаты, но сценарист пояснил, что ответил отказом. Затем, говорит Берестовой, Дмитрий накинулся на него с кулаками, а потом с ножом. Мужчины резали друг друга и бегали по комнате, переворачивая мебель.

В итоге Станислав попал в больницу, а Лукин упал и не смог подняться. Тогда Берестовой позвонил спасателям. На теле убитого насчитали не менее 50 ножевых ударов. Берестового после случившегося госпитализировали с порезами, ушибами и ссадинами. Через два дня его выписали из больницы и арестовали.

Ранее мы писали, что бывшая девушка Дмитрия рассказала о его вспыльчивом характере. Мужчина легко заводился, и первым лез в драку.