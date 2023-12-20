В Новосибирске вымогатели похитили подростка и сняли с его карты крупную сумму

В Новосибирске сотрудники полиции разыскивают вымогателей, похитивших 16-летнего подростка и снявших с его банковской карты 250 тысяч рублей. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным источника, неизвестные убедили несовершеннолетнего жителя Новосибирска, что им известно, что он якобы нарушил закон. Злоумышленники схватили первокурсника новосибирского колледжа вечером 18 декабря, возле дома на улице Площадь Райсовета.

Подростка под угрозой насилия посадили в машину и потребовали 250 тысяч рублей. В результате юноша был вынужден отдать преступникам свою банковскую карту, с которой те сняли необходимую сумму и отпустили его.

Сразу после этого подросток обратился за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело по статьям о похищении человека и вымогательстве, злоумышленников разыскивают.

Ранее мы писали, что в Санкт-Петербурге местный житель получил штраф за букеты для девушек.

Также сообщалось, что в Красноярске подростки завели ребенка за гаражи, поставили на колени и заставили целовать их обувь.