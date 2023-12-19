Красноярские подростки поставили ребенка на колени и заставили целовать их обувь

В Красноярске подростки завели ребенка за гаражи, поставили на колени и заставили целовать их обувь. Делали они это якобы, чтобы получить извинения за угрозы мальчика в адрес девочки. Об этом сообщает Telegram-канал «Проспект Мира».

По данным источника, издевательства над шестиклассником происходили еще 23 ноября возле школы в Железнодорожном районе. Старшеклассники подкараулили 13-летнего ученика и увели его подальше от посторонних глаз. Придя за гаражи, они заставили ребенка встать на колени, а после потребовали, что он коснулся губами их ботинок. Все это снималось на камеру.

Предварительно, подростки стали унижать мальчика после того, как узнали, что он угрожал девочке и украл у нее деньги. Якобы таким образом они получали от него извинения за проступок.

Информация об издевательствах уже была передана полиции. Личности подростков установлены. Один из них, как выяснилось, состоит на учете в ПДН. Проводится проверка.

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