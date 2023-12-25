В Новосибирске мужчина выкрал из магазина около 100 шоколадных яиц

В Новосибирске сотрудники правоохранительных органов задержали местного жителя, который похитил порядка 100 шоколадных яиц ради покупки наркотиков. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

По данным источника, любитель сладкого украл с прилавка в местном магазине три упаковки с лакомством. В погоню за ним кинулся сотрудник частного охранного предприятия, к которому присоединилась группа быстрого реагирования «Гвардия». В итоге преступника удалось задержать.

В момент передачи задержанного правоохранителям выяснилось, что воришка находится под воздействием наркотиков. До этого он уже был судим за аналогичные преступления, объектом краж всегда становились шоколадные яйца, которые мужчина позднее продавал. Вырученные средства тратились на покупку запрещенных веществ.

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