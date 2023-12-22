Российская школьница забрала 18 млн рублей и ушла из дома

Сотрудники полиции задержали 15-летнюю школьницу из Запорожской области, которая ушла из дома с 18 млн рублей. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным источника, заявление в полицию написала мать подростка, которая рассказала, что вместе с дочерью исчезла и крупная денежная сумма, отложенная на операцию родственнику. Позднее полиции удалось установить, что несовершеннолетняя после ссоры с родителями сбежала вместе с парнем в Севастополь. Там на похищенные у семьи деньги девушка арендовала квартиру и тратила накопления, ни в чем себя не ограничивая. В результате юная россиянка смогла потратить порядка четырех млн рублей.

Оставшиеся деньги у подростка изъяли и вернули матери. Пропавшую школьницу также вернули домой.

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