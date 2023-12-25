Москвичка избила врачей в поликлинике, подозревая их в заражении ковидом

В Москве 40-летняя местная жительница устроила драку с медиками в поликлинике, потому что винила их в своем заражении ковидом. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

По данным источника, москвичка считает, что заразилась коронавирусом в поликлинике, вследствие чего поставила под угрозу жизнь своей матери. Главным «разносчиком» ковида, по ее утверждениям, является участковый терапевт, которая якобы вела прием с насморком и потным лбом.

Россиянка добавила, что с недомоганием после похода в поликлинику, где она получала инсулин, столкнулась не только она, но и ее мать. В прошлый раз пенсионерка тяжело перенесла инфекцию, однако все обошлось. Вместе женщины посидели на карантине и выздоровели. После этого, 21 декабря, 40-летняя жительница столицы решила вернуться в поликлинику и предъявить фельдшеру претензии, потребовав у нее предъявить тест на коронавирус. Медик проигнорировала просьбу женщины, однако та не отступила и устроила скандал. На помощь к специалисту пришла врач-терапевт, началась драка, однако успокоить буйную москвичку по-прежнему не удавалось.

В результате на место ЧП прибыли сотрудники полиции, которые задержали женщину и доставили ее в отделение, где продержали шесть часов. При этом у медика диагностировали черепно-мозговую травму и царапины на лице.

По факту произошедшего организована проверка.

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