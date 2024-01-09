Российский электрик выстрелил в отказавшегося платить за работу клиента

В Дагестане сотрудники правоохранительных органов задержали автомеханика, который выстрелил в клиента за то, что тот не заплатил за работу. Об этом пишет Telegram-канал Mash Gor.

По данным источника, мужчина обратился в автосервис, чтобы ему заменили проводку. После того, как работа была завершена, владелец автомобиля начал отказываться платить за работу. Вдобавок клиент ударил автомеханика в нос. В ответ мастер схватил травматический пистолет и несколько раз выстрелил в спину клиента.

Пострадавшего доставили в больницу, стрелявшего задержали и отвезли в отделение полиции.

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