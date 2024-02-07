В Новосибирске массовая драка закончилась стрельбой

В центре Новосибирска случилась массовая драка после конфликта компании подростков с местным жителем. Об этом сообщает НГС.

По данным источника, ЧП произошло на улице Вокзальная магистраль. По предварительной информации, между юношами и мужчиной случилась словесная ссора, которая быстро переросла в массовую драку. В итоге молодые люди избили взрослого оппонента и погрузили в машину под звуки выстрелов.

Сотрудники полиции организовали проверку по факту произошедшего.

Ранее мы писали, что в Новосибирске мать захотела признаться в любви убийце 10-летнего сына. Уточняется, что женщина поддерживает сожителя и отказывается верить в его виновность.

Также сообщалось, что в Санкт-Петербурге грабитель напал на пенсионерку средь бела дня и сломал ей руку. В результате нападения пожилая россиянка также лишилась сумочки и телефона.