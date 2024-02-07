Ударил кулаком и выхватил сумочку с телефоном: мужчина ограбил пенсионерку на улице и сломал ей руку

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который совершил разбойное нападение на пожилую петербурженку. В результате случившегося женщина получила перелом руки, передает Telegram-канал «Петербург сейчас».

Нападение произошло в центре Северной столицы на Кирочной улице. Незнакомец подбежал к 71-летней пенсионерке, а затем ударил ее кулаком. Пенсионерка упала, и тогда злоумышленник выхватил у нее сумочку и телефон.

Через некоторое время о случившемся узнали полицейские. По горячим следам они задержали грабителя. Им оказался 31-летний безработный мужчина, который уже привлекался к ответственности за похожие преступления. Сейчас он находится в ИВС. Женщине, получившей перелом руки, оказывается необходимая медицинская помощь.

Ранее в подмосковной деревне Свитино нашли трех застреленных пенсионерок. Из дома женщин были похищены деньги.