В Новосибирске мать на суде призналась в любви убийце своего 10-летнего сына

В Новосибирске мать на суде призналась в любви убийце своего десятилетнего сына. Женщина поддерживает сожителя и не верит в его виновность. Об этом сообщает Kp.ru.

Напомним, что мальчик был убит в 2022 году. Известно, что с августа 2021 года возлюбленный матери регулярно избивал ребенка, а в один из дней в приступе ярости задушил его. В попытке скрыть преступление россиянин попытался выставить все так, что пасынок попал в больницу после драки с детьми в школе. Также у него была версия, что школьник утонул в ванне. Однако экспертиза показала, что он скончался из-за механической асфиксии.

Родственники пары рассказывали, что мужчина бил не только ребенка, но и его мать. При этом она все равно до последнего продолжала его защищать. На суде она даже ласкового назвала его «зайцем» и сказала, что любит его. Также женщина взяла его фамилию.

В итоге подозреваемый был признан виновным и приговорен к 20-ти годам колонии строгого режима. Кроме того, он должен будет выплатить 1,5 миллиона рублей бабушке погибшего мальчика за причиненный моральный ущерб.

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