В Новосибирске 28-летнего российского пианиста ударили по лицу. Об этом сообщает издание Kp.ru со ссылкой на личный блог потерпевшего.

О произошедшем музыкант рассказал в соцсети. Возвращаясь поздно ночью из бара, молодой человек встретил пару. Незнакомец подошел к пианисту и попросил у него сигарету. Гость Новосибирска отказал ему в просьбе, сославшись на отсутствие вредной привычки. После этого 28-летнему россиянину нанесли удар по лицу. По словам потерпевшего, он впервые столкнулся с физической расправой.

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