В Перми полиция ищет мужчину, трижды нападавшего на девушек и душившего их

В Перми полиция разыскивает мужчину, который трижды нападал на девушек и душил их. Уже установлена его личность. Подробности сообщает Kp.ru.

По данным источника, впервые подозреваемый был замечен около двух недель назад в поселке Ераничи. Он пристал к девушке и, схватив ее, приставил нож к горлу. Однако жертва все-таки смогла вырваться и сбежать от злоумышленника.

Спустя несколько дней попытка задушить уже другую россиянку повторилась. Мужчина напал на 18-летнюю, повалил ее за землю и сомкнул руки на ее шее. Спас девушку случайный прохожий. Он спугнул преступника своим криком.

В третий раз подозреваемый выбрал свою жертву на улице Декабристов. Он попросил у женщины зажигалку, а затем схватил ее за волосы и поволок за собой. Ее злоумышленник тоже попытался задушить, но его прервал свидетель. Пострадавшая призналась, что лишилась около 20% волос и получила ушибы и гематомы.

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