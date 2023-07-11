В Новосибирске 11-летняя ученица четвертого класса родила здорового ребенка. Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на слова замминистра здравоохранения Новосибирской области Татьяны Анохиной.

По данным источника, в регионе ежегодно фиксируются случаи, когда несовершеннолетние девочки становятся матерями. Однако история 11-летней школьницы является единичной: по статистике, около десяти девочек в возрасте от 15 до 17 лет становятся матерями.

К слову, Анохина отметила: ученица четвертого класса родила здорового малыша. При этом Татьяна не стала раскрывать личность отца ребенка.

Ранее мы писали о том, что многодетная мать из Новосибирска потеряла ребенка при пожаре и родила в тот же день. Подробности смотрите в этой статье.

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