Находится на седьмом месяце: 13-летняя школьница забеременела от изнасиловавшего ее жителя Карачаево-Черкесии
В Карачаево-Черкесии семиклассница забеременела после изнасилования 19-летним жителем.
Фото: Freepik
В Карачаево-Черкесии 13-летняя девочка забеременела от 19-летнего насильника. Школьница находится на седьмом месяце беременности.
По информации сайта aif.ru, парень изнасиловал девочку у нее дома в сентябре 2022 года. Насильника задержали, он признался в содеянном.
Молодой человек проживает в Абазинском районе республики. В отношении него возбудили уголовное дело об изнасиловании несовершеннолетней. Юноше грозит до 20 лет тюрьмы.
Ранее мы писали, что в Белоруссии дедушка 10 лет насиловал внучку. Сначала девочка думала, что родственник просто играет. Потом она поняла, что это ненормально, но боялась рассказать взрослым. Спустя 10 лет на занятиях с репетитором по биологии школьница во всем призналась. Педагог убедила ее рассказать о происходящем родителям.
В итоге 66-летний дедушка был задержан. По словам матери, каких-либо странностей за девочкой или в ее отношениях с дедушкой не наблюдалось.
Старик отрицает обвинения. В рамках уголовного дела назначен ряд экспертиз.