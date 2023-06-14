Многодетная мать из Новосибирска потеряла ребенка при пожаре и родила в тот же день

14 июня около 8 утра в Новосибирске при пожаре погиб 12-летний ребенок. Это случилось в доме многодетной семьи, расположенном в Первомайском районе. В этот же день его беременная мать родила.

Об этом сообщает kp.ru.

По словам соседей, многодетная семья была хорошей. В ней росли 14-летняя дочь и два сына 12 и 4 лет. В ночь перед пожаром мать отвезли в больницу, где она родила четвертого ребенка.

Сыновья с отцом были дома, пока старшая дочь ушла на подработку. Когда начался пожар, отец успел вытащить из дома только младшего ребенка. Он был госпитализирован с ожогами рук и ног.

Сам дом полностью сгорел. Обстоятельства возгорания пока не установлены, на месте продолжают работу сотрудники Следственного комитета и МЧС.

«Тушение пожара осложняло обрушение кровли. На ликвидацию возгорания на предварительной площади 33 квадратных метра потребовалось 7 минут», — сообщили в пресс-службе МЧС.

Напомним, ранее мы писали, что в Пермском крае две девушки погибли при пожаре в сауне.