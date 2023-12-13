В Новой Москве мужчину насмерть придавило деревом

Мужчина погиб под упавшим на него деревом в СНТ «Ярцево» в Новой Москве. Об этом сообщил источник телеканала «360» в экстренных службах.

Неподалеку от СНТ «Ярцево» работала бригада в лесу. В итоге дерево отскочило, упало на мужчину и придавило его. Свидетели случившегося вызвали скорую помощь. До приезда врачей ему проводили сердечно-легочную реанимацию, но пострадавшего не удалось спасти.

Ранее молодого туриста из России обнаружили мертвым в районе Кату на острове Пхукет в Таиланде. Он погиб неподалеку от места, в котором проживал. Местная полиция и посольство РФ выясняют обстоятельства трагичного случая.

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