Многодетная мать насмерть задавила новорожденного ребенка во сне в Ленобласти

В селе Рабитицы Ленинградского района женщина придавила насмерть во сне своего новорожденного ребенка. Об этом сообщает 78.ru.

Как пояснил источник издания, малыш, который родился 9 ноября, спал в одной кровати вместе со своей 26-летней матерью. Предположительно, молодая женщина во сне придавила своего ребенка, и он умер в результате удушения.

В квартире также проживал 24-летний сожитель матери — отец ребенка и четверо несовершеннолетних детей от предыдущего брака.

Семья полная, на учёте не состоит. Труп направлен в морг для установления причины смерти. Проводится проверка. Женщина, по предварительным данным, не имела злого умысла.

Ранее мы писали, что в Сургуте ребенку придавило голову и руки дверьми автобуса. Уточняется, что ЧП произошло на 45-м маршруте возле остановки УТТ-1. В настоящий момент проводится служебное расследование.