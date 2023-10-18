Нашли с проломленным черепом: молодой россиянин погиб во время отдыха в Таиланде

Молодого туриста из России обнаружили мертвым в районе Кату на острове Пхукет в Таиланде. Он погиб неподалеку от места, в котором проживал. Местная полиция и посольство РФ выясняют обстоятельства трагичного случая, передает The Phuket News.

По данным местных СМИ, при невыясненных обстоятельствах в районе Кату погиб 25-летний житель Перми. Молодого человека обнаружили мертвым с проломленной головой, а также сломанными левой рукой и правым бедром. Последний раз туриста видели ночью — он перемещался по этажам многоквартирного дома, в котором проживал. Для установления точной причины смерти труп россиянина будет отправлен на судебно-медицинскую экспертизу. Кроме того планируется проверить — есть ли следы наркотических веществ в крови погибшего.

Расследованием смерти молодого человека занимаются местные правоохранители. За ситуаций вокруг произошедшего следят сотрудники российского посольства.

Ранее в горах Непала погибла российская туристка. Девушка сорвалась в ущелье, где ее труп впоследствии и обнаружили спасатели.