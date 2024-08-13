В Новой Москве двухлетний ребенок умер, подавившись морковью

В Новой Москве двухлетний ребенок умер после того, как поел морковь. Об этом сообщают источники РЕН ТВ.

Как пояснил источник издания, все случилось 12 августа в деревне Шеломово. Мальчик ел морковь и подавился. Отец пытался оказать сыну помощь, но ребенок скончался.

Сотрудники столичного СК проводят проверку по факту произошедшего.

До этого в Подмосковье 62-летний мужчина умер на даче, подавившись куском шашлыка. Трагедия произошла на глазах его матери: у женщины не получилось выбить пищу из горла сына.

Также мы писали, что в Подмосковье стоматолог спасла жизнь трехлетнему мальчику, который подавился конфетой. Врач оказала ребенку первую помощь, применив прием Геймлиха. Медик обхватила его сзади и, сцепив руки, стала надавливать в область диафрагмы. В результате ребенок проглотил конфету и нормально задышал, а его состояние моментально стабилизировалось.