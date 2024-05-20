В Подмосковье 62-летний мужчина умер, подавившись шашлыком на даче

В Подмосковье 62-летний мужчина умер на даче, подавившись куском шашлыка. Трагедия произошла на глазах его матери: у женщины не получилось выбить пищу из горла сына.

Подробности приводит сайт mk.ru.

19 мая бывший гендиректор автосервиса был с матерью на даче в деревне Солослово Одинцовского городского округа. Мужчина приготовил шашлык и пригласил пенсионерку к столу.

Отщипнув кусок мяса, он подавился и не смог сделать вдох, в результате потерял сознание. Из-за гипоксии мужчина покрылся пятнами.

Мать пыталась оказать первую помощь: била по спине, наклоняла голову к полу. Затем она позвонила невестке, та вызвала скорую. Медики констатировали смерть – на момент их приезда пульс не прощупывался.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье 55-летняя женщина подавилась, проглотив крупный кусок шашлыка. Непрожеванное мясо застряло в пищеводе. Ее доставили в больницу, где доставали свинину эндоскопом.