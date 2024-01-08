В Новгородской области в массовой аварии на трассе М-11 погибли четыре человека. Об этом сообщает Telegram-канал МВД МЕДИА.

8 января на трассе М-11 столкнулись 30 автомобилей. В результате ДТП погибли 4 человека, в числе которых оказался ребенок. На данный момент на месте происшествия работают сотрудники МЧС и следственно-оперативной группы. Обстоятельства аварии еще выясняются.

Как сообщает источник, движение в сторону Москвы перекрыто, для машин организован объезд.

Ранее мы писали о том, что в Иркутске в ДТП попала машина скорой помощи, перевозившая ребенка. На место происшествия приехала другая бригада медицинских сотрудников и доставила несовершеннолетнего в больницу. Подробности смотрите в этой статье.

Также сообщалось о том, что в Татарстане младенец умер от кровоизлияния в спинной мозг после игры с мамой.