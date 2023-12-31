В Иркутске в ДТП попала машина скорой помощи, перевозившая ребенка. Об этом сообщает Ircity.ru.

Днем 31 декабря в Иркутске произошла авария — на перекрестке Советской улицы и Карла Либкнехта столкнулись сразу три автомобиля. Как рассказывают очевидцы, скорая помощь, которая двигалась с включенными проблесковыми маячками, вылетела на перекресток. В этот момент в машину медиков врезалась Subaru — мужчина не успел затормозить.

После этого машину скорой отбросило в сторону, автомобиль влетел в стоящую на светофоре Toyota и снес дорожное ограждение.

Отмечается, что в момент ДТП в автомобиле медиков находился ребенок, который нуждался в экстренной госпитализации. В итоге, на место происшествия приехала другая скорая помощь, которая и отвезла ребенка в больницу. Пострадавших в ДТП нет, рассказали в правоохранительных органах.

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