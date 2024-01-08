Четырехмесячный младенец умер после игры с родителями

В Татарстане младенец умер от кровоизлияния в спинной мозг после игры с мамой. Об этом сообщает портал РЕН ТВ.

По информации источника, четырехмесячный ребенок погиб после того, как мать и сожитель начали подбрасывать его во время игры. Малыша пытались реанимировать, однако медики не смогли спасти его жизнь. Вскрытие показало, что мальчик умер от кровоизлияния в спинной мозг шейного отдела позвоночника.

Сообщается, что сотрудники правоохранительных органов задержали 26-летнюю мать и ее 32-летнего сожителя. Возбуждено уголовное дело.

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Также сообщалось о том, что в Архангельской области полуторагодовалый ребенок умер после похода с отцом в гости. Мальчик проглотил грецкий орех, подавился и через некоторое время перестал дышать.