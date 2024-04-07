Опубликовано 07 апреля 2024, 19:12
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В номере турецкого отеля обнаружили при странных обстоятельствах труп российского туриста
В номере турецкого отеля обнаружили труп российского туриста.
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В одном из отелей турецкого города Аланья нашли труп российского туриста. Об этом 7 апреля сообщает портал BirGun.
Россиянин заселился в отель и долгое время не выходил из номера: это встревожило персонал. Сотрудники отеля решили взломать дверь и обнаружили там труп россиянина. Персонал гостиницы сразу же обратился в экстренные службы.
Судебно-медицинским экспертам предстоит установить причину смерти россиянина. Тело мужчины направили в морг Института судебной медицины Антальи.
Ранее в одном из парков Москвы было найдено тело новорожденного ребенка. Младенца завернули в пакет.
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