В номере турецкого отеля обнаружили при странных обстоятельствах труп российского туриста

В одном из отелей турецкого города Аланья нашли труп российского туриста. Об этом 7 апреля сообщает портал BirGun.

Россиянин заселился в отель и долгое время не выходил из номера: это встревожило персонал. Сотрудники отеля решили взломать дверь и обнаружили там труп россиянина. Персонал гостиницы сразу же обратился в экстренные службы.

Судебно-медицинским экспертам предстоит установить причину смерти россиянина. Тело мужчины направили в морг Института судебной медицины Антальи.

Ранее в одном из парков Москвы было найдено тело новорожденного ребенка. Младенца завернули в пакет.

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