Малыша завернули в пакет и оставили на улице: в парке был найден труп новорожденного ребенка

В Москве было найдено тело новорожденного ребенка. Младенца завернули в пакет и оставили в парке. Об этом сообщает РЕН ТВ, ссылаясь на пресс-службу Следственного комитета.

Следователи и криминалисты уже осматривают место происшествия, а также изучают записи с камер видеонаблюдения, чтобы установить участников преступления и очевидцев.

«6 апреля 2024 года в парке на востоке Москвы найдено тело новорожденного ребенка в пакете», – передают в ведомстве.

В скором времени будет назначена судебно-медицинская экспертиза. На данный момент Следственный комитет решает вопрос о возбуждении уголовного дела.

Похожий случай произошел 25 марта в Волгоградской области. Тело новорожденной девочки обнаружили во время сортировки мусора. Ребенка завернули в пакет и выкинули.

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