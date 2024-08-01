В Нижнем Тагиле спасли трехмесячного малыша из разрушенного дома. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

В распоряжение источника попали кадры с места происшествия в Нижнем Тагиле. На них спасатели выносят из-под завалов новорожденного ребенка. Известно, что сотрудники МЧС продолжают работу: под завалами могут находиться другие жильцы.

По данным Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT, еще минимум 4 ребенка находятся в разрушенном доме. Очевидцы сообщают, что спасатели ищут 12-летнюю девочку по имени Камилла. Она находилась дома в момент взрыва газа. После обрушения она дозвонилась до бабушки и рассказала, что находится под завалами. Это был крайний раз, когда потерпевшая выходила на связь.

Подробности о происшествии в Нижнем Тагиле читайте в этой новости.

Также сообщалось, что лже-газовщики ходили по квартирам незадолго до взрыва в Нижнем Тагиле.