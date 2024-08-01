Стукнули по трубам: лже-газовщики побывали в доме в Нижнем Тагиле за 15 минут до взрыва

В Нижнем Тагиле до взрыва в многоэтажном доме очевидцы видели мужчин, одетых в форму работников газовой службы. Женщины их прогнали из подъезда, пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Неизвестные мужчины ходили по квартирам и якобы проверяли газовое оборудование.

«Когда они убегали из подъезда, они стукнули по трубе какой-то. Буквально через 15 минут раздался взрыв», — рассказала жительница дома.

Известно, что плановых проверок в календаре не стояло, а инспекция технического состояния проводилась всего месяц назад.

Данную информацию проверяют в полиции Нижнего Тагила. При этом в местной газовой службе уточнили, что никаких газовщиков в дом они не отправляли.

Напомним, в доме обрушились два подъезда в результате хлопка газовоздушной смеси. Из-под завалов спасли трех человек. Чисто пострадавших составило девять человек, пять из них — дети. Продолжается поиск еще нескольких школьников.