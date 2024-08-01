В Нижнем Тагиле обрушились два подъезда пятиэтажки, под завалами застряли люди: подробности

В Нижнем Тагиле обрушились два подъезда пятиэтажки, под завалами застряли люди. Об этом сообщает МЧС России.

«По уточненной информации, обрушились 1 и 2 подъезды. Пожарно-спасательные подразделения разбирают завалы. К месту следует аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Свердловской области», – говорится в сообщении.

Отмечается, что из-под завалов спасли трех человек, а поиски еще двоих продолжаются. Сотрудники занимаются эвакуацией жильцов. Напомним, что подъезд пятиэтажки обрушился из-за хлопка газовоздушной смеси, но обошлось без возгораний.

По информации Telegram-канала SHOT, состояние пострадавших, которых достали из-под завалов, стабильно. Двое из детей доставлены в отделение хирургии, а у взрослого пострадавшего нашли тяжелую сочетанную травму. Информации о погибших нет, но под завалами могут быть еще девять человек.

Соседи в беседе с 360.ru рассказали об обрушении подъезда в пятиэтажке в Нижнем Тагиле. Одна из женщин призналась, что от хлопка испугался даже кот, который спрятался под кровать и не хочет выходить.

«Я живу недалеко. Мама думала, что с полигона, но у нас немного дом зашатало», — добавила она.

Прокуратура Свердловской области в Telegram-канале сообщила о начале проверки по факту происшествия.

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