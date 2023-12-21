В Нижнем Новгороде коляску с пятимесячной девочкой зажало в дверях маршрутки

В Нижнем Новгороде коляску с младенцем зажало в дверях маршрутки. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.

В Нижнем Новгороде коляску с младенцем зажало в дверях маршрутки №24. Родители пятимесячной девочки выходили на остановке «Технический университет», однако водитель не заметил этого. Он закрыл двери и нажал на газ. Услышав крики, мужчина остановился и вызвал скорую помощь.

Известно, что потерпевшую госпитализировали в местную больницу. Врачи выявили у нее ушиб мягких тканей.

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