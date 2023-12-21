В организме умершей в Петербурге двухмесячной девочки нашли метадон

Умершая в октябре в Санкт-Петербурге на Комендантском проспекте двухмесячная девочка скончалась из-за наркотиков, которые попали в ее организм с молоком матери. В крови и органах ребенка обнаружили метадон.

1 октября отец девочки обнаружил, что она не дышит и вызвал скорую помощь. Несмотря на помощь медиков, ребенок скончался. Врачи посчитали, что причиной трагедии стала внезапная детская смертность.

Однако экспертиза выяснила, что в крови, желудке и других органах двухмесячной девочки содержалось наркотическое средство метадон. Медики считают, что он попал в организм ребенка при грудном вскармливании, пишет РЕН ТВ.

Решается вопрос о возбуждении дела по статье о незаконном приобретении и хранении наркотиков. Известно, что девочка воспитывалась в неблагополучной семье.

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