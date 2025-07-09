В Нижнем Новгороде беременная пациентка избила фельдшера по дороге в роддом

В Нижнем Новгороде беременная пациентка напала на фельдшера, сообщает Telegram-канал NewsNN.

Как пишут авторы канала, инцидент произошел прямо в карете скорой помощи по дороге в роддом. По словам очевидцев, девушка начала избивать 37-летнего медика, нанося ему удары по лицу и голове.

В результате, самого фельдшера пришлось доставлять в больницу. Там ему диагностировали ушибы лица. Степень полученных трав пока не уточняется.

Кроме того, по факту нападения были вызваны сотрудники полиции. Государственная трудовая инспекция по Нижнему Новгороду выясняет обстоятельства случившегося.

Ранее «Страсти» писали о том, как в Москве пациент забросил дымовую шашку в центр пересадки волос. Мужчине не понравились цены на услуги. Ознакомившись с прейскурантом, он узнал что стоимость процедуры составляет от 200 тысяч рублей, после чего спросил, где находится туалет, закинул туда шашку и убежал.

Также мы сообщали о том, как молдавский врач спас жизнь украинке на авиарейсе в Египет.