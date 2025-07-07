Москвич забросил дымовую шашку в центр пересадки волос из-за высоких цен

В Москве пациент забросил дымовую шашку в центр пересадки волос. Мужчине не понравились цены на услуги. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным SHOT, инцидент произошел 7 июля. Мужчина пришел в клинику на консультацию. Пока ждал врача, он изучал прайс. Пациент увидел, что цены на пересадку волос начинаются от 200 тысяч рублей. После он спросил, где находится туалет, закинул туда шашку и убежал.

Всех сотрудников и посетителей пришлось эвакуировать из-за задымления. Никто не пострадал.

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