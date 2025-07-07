Экипаж практически ничем не смог помочь туристке: молдавский врач спас жизнь украинке на авиарейсе в Египет

Украинская туристка едва не погибла во время перелета в Египет. На помощь женщине пришел врач из Кишинева, который оказался ее случайным попутчиком, передает Telegram-канал Канал5.

Инцидент, который мог закончиться для украинки трагично, произошел с ней в самолете авиакомпании HiSky, который летел из Кишинева в Шарм-эш-Шейх. Во время рейса женщине неожиданно стало плохо.

По информации СМИ, никто из членов экипажа не смог помочь пассажирке должным образом. Но жительнице Украины повезло, так как на борту вместе с ней находился врач из Молдовы. Специалист сделал все необходимое, чтобы стабилизировать состояние попутчицы.

Ранее произошла обратная ситуация, когда врач на борту воздушного судна не смог помочь пассажирке, оказавшейся в беде. Она скончалась за полчаса до посадки.