В нижегородской школе перед нападением ученика были выключены металлоискатели

В нижегородской школе, один из учеников которой напал на одноклассников с ножом, были отключены рамки металлоискателя. Это выяснил Telegram-канал Mash.

Напомним — инцидент произошел днем 11 марта. 14-летний подросток принес в школу кухонный нож и нанес им удары двоим сверстникам, после чего сбежал и был пойман на опоре ЛЭП.

Как утверждает Mash, размещенная в учебном заведении техника для обнаружения металлических предметов не работала. Ручные же детекторы завхоз и вовсе не выдал сотрудникам охраны.

«По нашим данным, металлодетектор включили только после нападения, когда к охранникам прибежали дети», — сказано в материале канала.

Также Mash подтверждает версию о том, что на кровавое преступление школьник пошел из-за буллинга со стороны сверстников. Как сообщается, своего пика травля достигла после того, как мальчик покрасил волосы.

Ранее выяснилось, что подросток напал на своих жертв со спины.