«Его травили, и он так решил отомстить»: подробности поножовщины в школе Нижнего Новгорода

Ученица школы в Нижнем Новгороде, где 14-летний подросток набросился с ножом на двух сверстников, рассказала о причинах произошедшего. По ее словам, мальчика травили одноклассники, поэтому он решил им отомстить таким образом.

«Сказали, что мальчик прямо на уроке достал из рюкзака нож и ударил двух других ребят. Я его лично не знаю, но говорят, что они его травили, и он так решил отомстить. Ударил и после этого сразу сбежал из школы», – рассказала ученица школы в беседе с Абзацем.

Она отметила, что инцидент произошел во время шестого урока. После этого в школе сначала объявили эвакуацию, а потом запустили учеников обратно в классы.

По данным Telegram-канала Mash, парень напал на одноклассников со спины, так как один из них занимался рукопашным боем. Подростку удалось ранить своих обидчиков в шею, раны оказались поверхностными.

После нападения школьник убежал и спрятался в лесу, однако его нашли через час.

Ранее сообщалось, что ученик восьмого класса, напавший с ножом на одноклассников, всегда был замкнутым и отстраненным ребенком. В школе с ним никто не дружил. После побега он успел позвонить родителям и рассказать о произошедшем. Мальчик также заявил, что его довели за восемь лет.